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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Раньше хотелось накормить, сейчас хочется с тобой пожрать». Волков удивил своей формой

Александр набрал едва ли не максимальную для него мышечную массу. И вызвал бурю эмоций у фанатов.

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Утром 7 февраля 2021 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) российский тяжеловес Александр Волков проведёт бой с легендарным бойцом из Нидерландов Алистаром Оверимом. Поединок состоится в «APEX ARENA» в рамках турнира UFC Fight Night 184. 40-летний Разрушитель — один из немногих бойцов, которые дерутся на профессиональном уровне вот уже четвёртое (!) десятилетие. Одним из таких является Алексей Олейник.

Несмотря на богатейший опыт и внушительный возраст, ветеран из Нидерландов выглядит сейчас невероятно внушительно. В последних пяти поединках Алистар одержал четыре победы. В том числе, над Олейником. Сам Оверим утверждает, что находится едва ли не в идеальной форме и готов добиваться боя за пояс. Александру нужно остановить легенду на пути к эпичному окончанию карьеры.

Стилистически бойцы близки. Специализация Разрушителя — кикбоксинг, Драго же пришёл в ММА из карате. Навыки в борьбе у соперника россиянина, конечно, значительно более прокаченные. Но предстоящий бой — не тот случай, в котором можно будет отлежаться. Если мужчины настроены на титульный поединок в обозримом будущем, необходимо показать роскошную зарубу. Только так можно обратить на себя внимание в этом конкурентном дивизионе.

И менее чем за неделю до боя Александр выложил на своей странице в «Инстаграме» банальное, казалось бы, фото «по голому торсу». Сопроводил он фото такой надписью: «Хейтеры скажут — фотошоп! А я отвечу — правильная камера и удачный ракурс».

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И в комментариях началась настоящая жара. Нужно заметить, что у Драго вообще редко бывает скучно в социальных сетях. Фанаты относятся к нему как к неразумному дитяте, которое постоянно что-то делает не так. Фанбаза у него напоминает коллективного отца, который хочет видеть своего сына уникальным и идеальным, а тот постоянно пытается сделать что-то, что ему просто по душе. И это регулярно заботливого «старика» раздражает.

Комментарии под этим фото абсолютно укладываются в это мироустройство. Часть фанатов пришла в неописуемый восторг. Грамотные люди понимают, что для оказания достойного сопротивления Овериму, необходимо прибавить в физической мощи, вкладывать в свои удары больше массы, чем в стандартных ситуациях. Чтобы перебить такого гиганта, как Разрушитель, необходимо превзойти (или, как минимум, не уступить) его в физической мощи.

«Я буду в лимите тяжелой весовой категории, 120 килограммов. Форма хорошая, мы достаточно много последние несколько лет работаем над силой, и потихоньку эти тренировки дают плоды, сила увеличивается, набирается вес. Также стараемся уделять много времени выносливости, работе на кардио, которой тоже стало намного больше. Раньше я больше времени уделял тактико-техническим тренировкам, больше боролся, спарринговал, боксировал, а сейчас часть тренировок ушла на физическую подготовку, и это дало свои плоды. Поэтому форма сейчас отличная», — рассказал Александр в эксклюзивном интервью нашему изданию.

Так вот, часть фанатов буквально зашлась в восторге. Таким Волкова мы ещё не видели. Без опасений, конечно, дело также не обошлось. «Саша, дорогой, а ты уложишься в лимит своего веса?», — писали озадаченные поклонники. Как отметил выше сам боец, в UFC существует лимит даже в тяжёлом дивизионе. А потому, беспокойство за успешную весогонку понятно.

Последовала, кстати, и реакция профессионалов, которые понимают, что 2−3 избыточных килограмма убираются спокойно и без последствий для физического состояния. К тому же, Волков ежедневно бегает кроссы, показывая великолепное кардио. Но вернёмся к реакции коллег по бойцовскому цеху.

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Самым забавным нам показался комментарий профессионального фитнесс-тренера и восходящей звезды российского поп-ММА Евгения Курданова. Поклонники кулачных боёв знают его под прозвищем «Моряк».

«Помню тебя худеньким и слабым. Хотелось накормить. А щас прям так не скажешь. Хочется с тобой пожрать», — написал крымский бородач.

«Хейтеры скажут — фотошоп! А я отвечу — только вернулся от бабушки удачи в бою Саня??», — отреагировал на фото ещё один остроумный фанат.

Ну, а от себя хочется добавить, что выглядит сейчас Александр, действительно, великолепно. Расположение духа у него отличное, хотя в унынии он и не был никогда замечен. А потому, у нас есть все основания рассчитывать на его победу. Бой уже в воскресенье.

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