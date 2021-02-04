«Раньше хотелось накормить, сейчас хочется с тобой пожрать». Волков удивил своей формой
Александр набрал едва ли не максимальную для него мышечную массу. И вызвал бурю эмоций у фанатов.
Александр набрал едва ли не максимальную для него мышечную массу. И вызвал бурю эмоций у фанатов.
Утром 7 февраля 2021 года в
Несмотря на богатейший опыт и внушительный возраст, ветеран из Нидерландов выглядит сейчас невероятно внушительно. В последних пяти поединках Алистар одержал четыре победы. В том числе, над Олейником. Сам Оверим утверждает, что находится едва ли не в идеальной форме и готов добиваться боя за пояс. Александру нужно остановить легенду на пути к эпичному окончанию карьеры.
Стилистически бойцы близки. Специализация Разрушителя — кикбоксинг, Драго же пришёл в ММА из карате. Навыки в борьбе у соперника россиянина, конечно, значительно более прокаченные. Но предстоящий бой — не тот случай, в котором можно будет отлежаться. Если мужчины настроены на титульный поединок в обозримом будущем, необходимо показать роскошную зарубу. Только так можно обратить на себя внимание в этом конкурентном дивизионе.
И менее чем за неделю до боя Александр выложил на своей странице в «Инстаграме» банальное, казалось бы, фото «по голому торсу». Сопроводил он фото такой надписью: «Хейтеры скажут — фотошоп! А я отвечу — правильная камера и удачный ракурс».
И в комментариях началась настоящая жара. Нужно заметить, что у Драго вообще редко бывает скучно в социальных сетях. Фанаты относятся к нему как к неразумному дитяте, которое постоянно
Комментарии под этим фото абсолютно укладываются в это мироустройство. Часть фанатов пришла в неописуемый восторг. Грамотные люди понимают, что для оказания достойного сопротивления Овериму, необходимо прибавить в физической мощи, вкладывать в свои удары больше массы, чем в стандартных ситуациях. Чтобы перебить такого гиганта, как Разрушитель, необходимо превзойти (или, как минимум, не уступить) его в физической мощи.
«Я буду в лимите тяжелой весовой категории, 120 килограммов. Форма хорошая, мы достаточно много последние несколько лет работаем над силой, и потихоньку эти тренировки дают плоды, сила увеличивается, набирается вес. Также стараемся уделять много времени выносливости, работе на кардио, которой тоже стало намного больше. Раньше я больше времени уделял
Так вот, часть фанатов буквально зашлась в восторге. Таким Волкова мы ещё не видели. Без опасений, конечно, дело также не обошлось. «Саша, дорогой, а ты уложишься в лимит своего веса?», — писали озадаченные поклонники. Как отметил выше сам боец, в UFC существует лимит даже в тяжёлом дивизионе. А потому, беспокойство за успешную весогонку понятно.
Последовала, кстати, и реакция профессионалов, которые понимают, что 2−3 избыточных килограмма убираются спокойно и без последствий для физического состояния. К тому же, Волков ежедневно бегает кроссы, показывая великолепное кардио. Но вернёмся к реакции коллег по бойцовскому цеху.
Самым забавным нам показался комментарий профессионального
«Помню тебя худеньким и слабым. Хотелось накормить. А щас прям так не скажешь. Хочется с тобой пожрать», — написал крымский бородач.
«Хейтеры скажут — фотошоп! А я отвечу — только вернулся от бабушки удачи в бою Саня??», — отреагировал на фото ещё один остроумный фанат.
Ну, а от себя хочется добавить, что выглядит сейчас Александр, действительно, великолепно. Расположение духа у него отличное, хотя в унынии он и не был никогда замечен. А потому, у нас есть все основания рассчитывать на его победу. Бой уже в воскресенье.