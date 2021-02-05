Могучий голландец: сумеет ли Волков побить Оверима

Рано утром по московскому времени 7 февраля Александр Волков проведет бой с Алистаром Оверимом. Их поединок возглавит турнир UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе. РЕН ТВ будет транслировать поединок в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 5:00 мск. Наш тяжеловес должен был встретиться с именитым голландцем на турнире UFC в Санкт-Петербурге еще в апреле 2019 года, но тогда москвич снялся. Причина неизвестна до сих пор.

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Положительный баланс

Волкова тогда заменил Алексей Олейник. Ветеран ММА отлично начал бой, забрасывая голландца размашистыми ударами, но стоило Овериму включить фирменные удары коленями, как Олейник отступил. Итог: победа Алистара техническим нокаутом.

Олейник стал девятым российским бойцом, с которым дрался Оверим. Первым был каратист и дзюдоист Юрий Кочкин, ему голландец проиграл дважды — оба раза по очкам. Зато потом Алистар победил Станислава Нущика, Романа Зенцова, Сергея Казновского, Бозигита Атаева, Сергея Харитонова. Причем всех — досрочно. Еще в 2005-м Оверим выиграл удушающим у украинца Игоря Вовчанчина, которого обожают российские фанаты единоборств. В 2007-м черную серию прервал Харитонов, взявший реванш за поражение годом ранее. После этого Алистар не бился с россиянами 11 лет, пока на турнире UFC в Пекине не побил перспективного Сергея Павловича. 6−3 — таков общий счет в противостоянии Оверима с российскими бойцами.

Алистар Оверим | Источник: AP 2020

Оверим — без вопросов легенда ММА. Он ярко выступал в Pride. Да, его рекорд там — 7−7 — не впечатляет, но молодой Алистар бился со звездами ММА. После Pride голландец сильно прибавил в весе, выросли и его результаты. В 2007-м он стал чемпионом Strikeforce, в 2010-м — чемпионом Dream. Еще в декабре 2010-го Оверим выиграл очень престижное Гран-при К-1 (профессиональный кикбоксинг). В конце нулевых он считался вторым тяжем в мире после Федора Емельяненко. Их бой ожидался в 2010-м, но Федор проиграл Фабрисио Вердуму, а затем потерпел еще два поражения. Емельяненко и Оверим в клетке так и не пересеклись.

В 2011-м Оверим дебютировал в UFC, нокаутировав звезду промоушена Брока Леснара. Планировался титульный бой между Оверимом и Джуниором дос Сантосом, но голландец попался на допинге. После возвращения и отказа от запрещенных препаратов карьера Алистара утратила стабильность — победы стали сменяться поражениями. Сейчас у него 12 побед и 7 проигрышей в UFC, причем только три боя прошли всю дистанцию. Оверим не раз падал жесткими, глухими нокаутами. Например, Франсис Нганну в 2017-м выключил его убийственным апперкотом, а Жаирзиньо Розенструйк порвал ему губу так, что Алистару пришлось делать пластическую операцию. Тем не менее 40-летний боец, выступающий с 1999 года, и сейчас верит в то, что сможет стать чемпионом UFС.

Сам голландец не сомневается в своей победе.

— Победа 6 февраля неизбежна, — подписал публикацию в своем Instagram Оверим.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKzksd1AYF0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alistair Overeem (@alistairovereem)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Молодость и габариты

Волков — фаворит боя. Конечно, он еще не легенда ММА, но карьера у него мощная: был чемпионом Bellator и М-1 в тяжелом весе, провел 40 боев (32−8). Александр был близок к чемпионству в UFC. Карьеру в главном промоушене мира он начал с четырех побед подряд. В октябре 2018-го почти победил и Деррика Льюиса, но за 15 секунд пропустил атаку и проиграл нокаутом. Уже в следующем бою Льюис бился за титул. Затем был выигрыш у Грега Харди, поражение единогласным решением судей от топового Кертиса Блейдса (при этом Волков бился очень неплохо, забрал последний пятый раунд) и убедительная победа нокаутом над Уолтом Харрисом — фронт-киком в корпус.

На стороне Волкова не только молодость, но и габариты: когда-то он был худощавым, но в бою с Харрисом выглядел просто огромным — набрал 120 кг, а сейчас, за несколько дней до поединка с Оверимом, весит 122 кг (при росте 2 м).

— В первом бою в ММА я весил около 100 кг, — напомнил Волков «Известиям». — Потом вес падал до 97 кг. 97 кг — мой минимальный вес в ММА. А на турнирах по панкратиону, когда дрался в студенческие годы по любителям, у меня очень долго вес был около 85 кг. Когда перешел в профессионалы, была цель набрать вес, набрал до 103 кг и остановился. И вот оттуда потихоньку-потихоньку был долгий рост — до того веса, какой сейчас.

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Оверим уверяет, что сейчас находится на пике карьеры (и это при том, что в конце нулевых он считался практически неуязвимым бойцом). Волков с ним не согласен.

— Если говорить о его физической силе, выносливости, наверное, он не на пике, — считает российский боец. — Всё же обычно спортсмены обретают максимальную физическую силу в промежутке от 25 до 35 лет. А вот что касается его психологического, ментального настроя, думаю, сейчас он находится в максимально хорошей форме. Об этом говорят его бои. Он стал более грамотно рассчитывать силы, стал более умным бойцом, к 40 годам наконец-то повысил свой бойцовский IQ. Теперь Оверим разбирает оппонентов, чего не было раньше, — по крайней мере, я не видел.

Волков отметил также, что его соперник стал делать упор не только на ударную технику, но и на борцовскую, причем применяет ее всегда вовремя — когда оппонент устает.

Сам российский боец тоже в отличной форме. Как физической, так и психологической.

Для меня главное — расти от боя к бою. В этой подготовке я получил новые навыки, улучшил физическое состояние. С уверенностью могу сказать, что сейчас у меня максимально хорошая форма. Сужу по своим ощущениям, по спаррингам, по тренировкам. Александр Волков