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11:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Упс, забыла, в каком я спорте». Ванзант пыталась удушить соперницу в битве взглядов

Конфликт выглядел невероятно правдоподобным. Похоже, Bare Knuckle FC сорвал куш, подписав секс-символ ММА.

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Менее суток остаётся до одного из самых интригующих боёв зимы. В ночь с 5 на 6 февраля по московскому времени лига кулачных боёв Bare Knuckle FC начнёт свой четвёртый в истории сезон. В главном событии встретятся очаровательные девушки — Британи Харт и Пейдж Ванзант. За последней и вовсе закрепилось звание одной из самых сексуальных девушек в мире ММА. Подтверждается её популярность 2,7 млн подписчиков в «Инстаграме».

Популярность Пейдж обрела, выступая в UFC, где в 9 боях одержала 5 побед. Правда, в последних 4 поединках потерпела 3 поражения. Финансовые запросы девушки не совпадали со спортивными результатами. В конце концов она заявила президенту UFC Дане Уайту, что реклама в «Инстаграме» приносит ей кратно больший доход. Естественно, нового соглашения ей не предложили.

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Зато оперативно подсуетились ребята из Bare Knuckle FC. Несмотря на то что кулачные бои весьма специфичный вид спорта, лига эта стремительно набирает популярность. А потому с маркетинговой точки зрения выбор Ванзант был почти идеален. Правда, у многих фанатов есть серьёзные сомнения в правильности выбора со стороны самой спортсменки. Подробно шансы Пейдж разобрал коллега Микаил Гусейнов.

Что же касается боссов лиги, то они уже сейчас довольно потирают руки. Насколько Пейдж будет сильна в самих кулачных боях, мы узнаем очень скоро. А насколько она в порядке с точки зрения шоу, мы убедились уже во время церемонии взвешивания. Наверное, уместно сказать, что «что-то пошло не так». Первой на весы поднялась Британи. Звезда чувствовала себя хозяйкой положения, позируя под восторженные крики фанатов.

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Ванзант же встретили свистом и сдержанными аплодисментами. Так в каком-нибудь баре встречают выходящую на сцену танцовщицу. Под выкрики «Британи!» девушки сошлись в дуэли взглядов. Но сошлись, как показалось Пейдж, слишком близко, и она отодвинула от себя соперницу. Причём, как принято в таких случаях говорить, без должного уважения. Проще говоря, дебютантка взяла соперницу за горло и оттолкнула в сторону.

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И тут стало понятно, что это была исключительно импровизация. Хант разозлилась по-настоящему. Она бросилась на соперницу, осыпая её нецензурной бранью, и пыталась объяснить, что Пейдж немного перепутала виды спорта. «Ты виды спорта не перепутала? У нас здесь на кулаках дерутся, здесь вырубают, удушающих приёмов здесь не бывает», — кричала разъярённая звезда BKFC.

«Увидимся завтра», — со сдержанной ухмылкой заявила Ванзант. А после этого выложила в «Инстаграм» фото, на котором душит соперницу, и оставила такую подпись: «Упс. На секунду забыла, в каком теперь я спорте».

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Повторюсь, руководство лиги точно не прогадало с приглашением Пейдж. Девушка она запредельно медийная, драться в стойке умеет. Вот только поставили её сразу с невероятно жёстким и принципиальным соперником. Зато сейчас уже прямо хочется посмотреть этот бой. А ещё интересно, сколько Ванзант продержится в ринге.

Роман Демин

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