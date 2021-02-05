«Упс, забыла, в каком я спорте». Ванзант пыталась удушить соперницу в битве взглядов
Конфликт выглядел невероятно правдоподобным. Похоже, Bare Knuckle FC сорвал куш, подписав
Конфликт выглядел невероятно правдоподобным. Похоже, Bare Knuckle FC сорвал куш, подписав
Менее суток остаётся до одного из самых интригующих боёв зимы. В ночь с 5 на 6 февраля по московскому времени лига кулачных боёв Bare Knuckle FC начнёт свой четвёртый в истории сезон. В главном событии встретятся очаровательные девушки — Британи Харт и Пейдж Ванзант. За последней и вовсе закрепилось звание одной из самых сексуальных девушек в мире ММА. Подтверждается её популярность 2,7 млн подписчиков в «Инстаграме».
Популярность Пейдж обрела, выступая в UFC, где в 9 боях одержала 5 побед. Правда, в последних 4 поединках потерпела 3 поражения. Финансовые запросы девушки не совпадали со спортивными результатами. В конце концов она заявила президенту UFC Дане Уайту, что реклама в «Инстаграме» приносит ей кратно больший доход. Естественно, нового соглашения ей не предложили.
Зато оперативно подсуетились ребята из Bare Knuckle FC. Несмотря на то что кулачные бои весьма специфичный вид спорта, лига эта стремительно набирает популярность. А потому с маркетинговой точки зрения выбор Ванзант был почти идеален. Правда, у многих фанатов есть серьёзные сомнения в правильности выбора со стороны самой спортсменки. Подробно шансы Пейдж разобрал коллега Микаил Гусейнов.
Что же касается боссов лиги, то они уже сейчас довольно потирают руки. Насколько Пейдж будет сильна в самих кулачных боях, мы узнаем очень скоро. А насколько она в порядке с точки зрения шоу, мы убедились уже во время церемонии взвешивания. Наверное, уместно сказать, что «что-то пошло не так». Первой на весы поднялась Британи. Звезда чувствовала себя хозяйкой положения, позируя под восторженные крики фанатов.
Ванзант же встретили свистом и сдержанными аплодисментами. Так в
И тут стало понятно, что это была исключительно импровизация. Хант разозлилась
«Увидимся завтра», — со сдержанной ухмылкой заявила Ванзант. А после этого выложила в «Инстаграм» фото, на котором душит соперницу, и оставила такую подпись: «Упс. На секунду забыла, в каком теперь я спорте».
Повторюсь, руководство лиги точно не прогадало с приглашением Пейдж. Девушка она запредельно медийная, драться в стойке умеет. Вот только поставили её сразу с невероятно жёстким и принципиальным соперником. Зато сейчас уже прямо хочется посмотреть этот бой. А ещё интересно, сколько Ванзант продержится в ринге.
Роман Демин