Чемпион UFC Ян сравнил жизнь в Москве и регионах

Ян назвал ситуацию в России ненормальной, так как страна не ограничивается только столицей. Он обратил внимание на то, что молодежь повально стремится приехать в Москву, чтобы заработать и развиваться, а в это же время регионы находятся в упадке. «Я живу в России и жил раньше в отдаленных уголках страны. Жизнь точно лучше не становится», — подытожил боец.