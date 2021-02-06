Российский боец Волков проведет поединок против Оверима на турнире UFC

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40-летний Оверим занимает пятую строчку в рейтинге UFC в тяжелом весе, 32-летний Волков — шестую. Победитель этого поединка будет считаться одним из претендентов на чемпионский бой. Титулом в настоящее время владеет американец Стипе Миочич, которому в конце марта предстоит провести бой против француза Франсиса Нганну.

Волков в своем последнем поединке в октябре прошлого года уверенно победил американца Уолта Харриса после нокаутирующего удара ногой в корпус. У Оверима серия из двух досрочных побед — он выиграл у того же Харриса и бразильца Аугусто Сакаи.

Нидерландец в UFC досрочно уже побеждал россиян Алексея Олейника и Сергея Павловича. Он является одним из самых опытных бойцов в организации, Оверим начал свою карьеру еще в 1999 году. Он является бывшим чемпионом организации Strikeforce. Волков владел титулом американской организации Bellator.

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