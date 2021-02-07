Боец из Дагестана победил в UFC в стиле Хабиба. Валиев доминировал 15 минут, пропустив всего 8 ударов
Работа на результат.
Работа на результат.
Тимур Валиев проделал не самый типичный спортивный путь для российского бойца ММА.
Он родился и жил в Махачкале, в единоборства пришел в возрасте 16 лет, а через четыре года дебютировал в профессионалах.
Отличает Валиева от большинства соотечественников то, что он очень редко дрался в России, хотя не имел ни второго гражданства, ни заграничных родственников, ни влиятельных друзей.
С 2010-го по 2013-й Тимур провел семь боев, пять из которых — в России. Далее Тимур решил, что пора отправляться в США. Рустам Хабилов, в то время уже выступавший в UFC, помог Валиеву подписать контракт с американским промоушеном WSOF. То есть, уже в 24 года Тимур сделал так, что никто из российских любителей ММА не сможет сказать, мол, ему привозили
С тех пор он одержал пять побед в шести боях, стал претендентом на чемпионский пояс, но
В 2017-м на месте организации WSOF выросла организация PFL, которая начала проводить турниры в формате
Пять лет подряд Тимур выступал и тренировался в США, чтобы однажды оказаться в UFC. Но ожидание контракта затянулось, поэтому он успел еще два раза выиграть в России, и только тогда, когда его в его рекорде появилось 16 побед, лучшая лига мира подписала Валиева.
В конце лета прошлого года состоялся его дебют. Шесть с половиной минут Тимур буквально избивал своего соперника, демонстрируя настоящее зрелище. Но все решил буквально один пропущенный навстречу удар, после которого Валиев оказался в состоянии грогги, упал и дал рефери повод вмешаться.
Сегодня Валиев возвращался в октагон UFC с одной целью — победить. И вообще не думать о шоу. Холодный расчет и положительный результат.
За неделю до боя у Тимура поменялся соперник. Изначально он должен был драться с Хулио Арсе, но вмешалась корона, поэтому Валиеву пришлось приветствовать в октагоне Мартина Дэя, проигравшего все свои три поединка в UFC.
На протяжении 15 минут Тимур доминировал, ни разу не испытав проблем. Дэй сумел нанести россиянину всего 8 ударов, пропустив в 7 раз больше. В общей сложности Валиев оформил четыре тейкдауна и контролировал оппонента на канвасе 11 с половиной минут чистого времени.
Как итог — победа единогласным решением судей.