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09:23 (мск), источник: ТАСС

Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе

ТАСС, 7 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил нидерландца Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе.

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Источник: Reuters

Главный бой турнира завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде.

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В активе 32-летнего Волкова стало 33 победы и восемь поражений в ММА. На счету 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

До этого поединка Оверим занимал пятую строчку в рейтинге UFC в тяжелом весе, Волков — шестую.

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Титулом в настоящее время владеет американец Стипе Миочич, которому в конце марта предстоит провести бой против француза Франсиса Нганну.

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