Лучший русский тяж в UFC нокаутировал легенду ММА Оверима. Волкову понадобилось 7 минут и 54 удара

Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто
Сампдория
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Амур
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Бордо
Футбол. Зарубежный
15:00
Тоттенхэм Хотспур
Вест Бромвич Альбион
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Барыс
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал Сосьедад
Кадис
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Дижон
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Монако
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Верона
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Хоккей. КХЛ
18:00
Авангард
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Спартак
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Сити
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Б
21
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
64
Футбол. Зарубежный
20:00
Арминия
Вердер
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Болонья
Хоккей. НХЛ
20:00
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Эйбар
Футбол. Зарубежный
22:15
Шеффилд Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Кальяри
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
51
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
23:00
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
23:00
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
6.02
Ланс
Ренн
00
Футбол. Зарубежный
6.02
Манчестер Юнайтед
Эвертон
33
Футбол. Зарубежный
6.02
Севилья
Хетафе
30
Хоккей. НХЛ
6.02
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
13
Все события
Фоторепортажи
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
8Макгрегор проиграл Порье
11:35 (мск), источник: Sport24

Лучший русский тяж в UFC нокаутировал легенду ММА Оверима. Волкову понадобилось 7 минут и 54 удара

Пояс все ближе.

Наверх
Источник: Reuters

Александр Волков — самый успешный российский тяжеловес в мире прямо сейчас. Он занимает шестую строчку рейтинга своей весовой категории в UFC, а два с половиной года назад Александр остановился в 16 секундах от возможности подраться за чемпионский пояс.

Во время загрузки произошла ошибка.

6 октября 2018-го Волков вышел драться против Деррика Льюиса в андеркарде самого громкого боя в истории UFC. Александр перебивал американца 14 минут и 44 секунды, но пропустил тяжелый удар и был отправлен в нокаут. Через два месяца Льюис совершил неудачную попытку забрать чемпионский пояс, проиграв Даниэлю Кормье.

Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

После этого Александр при очень странных обстоятельствах снялся с турнира UFC в Питере, а под конец 2019-го вернулся и перебил бывшую звезду американского футбола Грега Харди.

Харди до сих пор нет даже в топ-15 тяжей UFC, поэтому на рейтинге Александра эта победа никак не сказалась. Ему нужно было побить по-настоящему хорошего оппонента, и такую возможность Волкову предоставили 8 месяцев назад.

Александр прилетел в Америку, чтобы подраться с самым опасным борцом в тяжелом весе UFC. Волкову не давали ни шанса перед боем, но получилось так, что Кертис Блейдс провозился с россиянином все 25 минут, забрав победу судейским решением.

Уже в октябре Александр получил возможность реабилитироваться и использовал ее сполна, изящным фронт-киком по корпусу нокаутировав Уолта Харриса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня Волков вышел драться против настоящей легенды ММА. Его соперником стал 40-летний Алистар Оверим.

Во время загрузки произошла ошибка.

Считалось, что этот поединок должен определить, кто из бойцов заслуживает возможность уже в 2021-м добраться до титульника.

Александр решил эту задачу за 55 ударов. Во втором раунде Оверим рухнул, пропустив левый боковой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добивание даже не понадобилось, а лицо Алистара после 7 минут, проведенных в клетке с Волковым, выглядело пугающе.

Читайте также
 Ведущая «Матч ТВ» заинтересовалась сексом на Олимпийских играх
«Где муж? Расстались?!» Мария Погребняк объяснила подпись к фотографии
В Америке критиковали русскую звезду - Малкин наконец-то ответил
Сборная России по теннису выиграла ATP Cup
Капелло оценил дебют Кокорина в «Фиорентине»
Боец из Дагестана победил в UFC в стиле Хабиба
«Манчестер Юнайтед» на последних секундах упустил победу
Российский боец заявил о желании драться за титул чемпиона UFC
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь