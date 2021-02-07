Лучший русский тяж в UFC нокаутировал легенду ММА Оверима. Волкову понадобилось 7 минут и 54 удара
Пояс все ближе.
Пояс все ближе.
Александр Волков — самый успешный российский тяжеловес в мире прямо сейчас. Он занимает шестую строчку рейтинга своей весовой категории в UFC, а два с половиной года назад Александр остановился в 16 секундах от возможности подраться за чемпионский пояс.
6 октября 2018-го Волков вышел драться против Деррика Льюиса в андеркарде самого громкого боя в истории UFC. Александр перебивал американца 14 минут и 44 секунды, но пропустил тяжелый удар и был отправлен в нокаут. Через два месяца Льюис совершил неудачную попытку забрать чемпионский пояс, проиграв Даниэлю Кормье.
После этого Александр при очень странных обстоятельствах снялся с турнира UFC в Питере, а под конец 2019-го вернулся и перебил бывшую звезду американского футбола Грега Харди.
Харди до сих пор нет даже в топ-15 тяжей UFC, поэтому на рейтинге Александра эта победа никак не сказалась. Ему нужно было побить
Александр прилетел в Америку, чтобы подраться с самым опасным борцом в тяжелом весе UFC. Волкову не давали ни шанса перед боем, но получилось так, что Кертис Блейдс провозился с россиянином все 25 минут, забрав победу судейским решением.
Уже в октябре Александр получил возможность реабилитироваться и использовал ее сполна, изящным
Сегодня Волков вышел драться против настоящей легенды ММА. Его соперником стал 40-летний Алистар Оверим.
Считалось, что этот поединок должен определить, кто из бойцов заслуживает возможность уже в 2021-м добраться до титульника.
Александр решил эту задачу за 55 ударов. Во втором раунде Оверим рухнул, пропустив левый боковой.
Добивание даже не понадобилось, а лицо Алистара после 7 минут, проведенных в клетке с Волковым, выглядело пугающе.