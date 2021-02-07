Боец Александр Волков выписан из больницы после боя с Оверимом
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков выписан из больницы после боя. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Тарас Кияшко.
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков выписан из больницы после боя. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Тарас Кияшко.
Волков в ночь на воскресенье нокаутировал нидерландца Алистара Оверима во втором раунде на турнире UFC. После боя спортсмен попал в больницу с травмой ноги.
«Отпустили из больницы, все в порядке», — сказал Кияшко.