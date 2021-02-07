Волков нацелился на пояс чемпиона UFC

32-летний Волков заявил, что нацелился на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «В будущем хотел бы драться за пояс, но нас ждет несколько хороших поединков», — отметил он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--87cf79f6e1beb413c945 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--87cf79f6e1beb413c945 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--87cf79f6e1beb413c945" data-vnd="87cf79f6e1beb413c945" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=87cf79f6e1beb413c945" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

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Ранее 7 февраля Волков одержал победу над Оверимом. Российский тяжеловес нокаутировал оппонента во втором раунде.

Действующий обладатель пояса чемпиона UFC в тяжелом весе — американец Стипе Миочич. В марте ему предстоит очередная защита титула в поединке с Фрэнсисом Нганну.

Волков и Оверим должны были подраться еще в апреле 2019-го. Однако тогда россиянин снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге. На замену был приглашен другой отечественный боец — Алексей Олейник. Последний уступил Овериму нокаутом.