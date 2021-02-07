Волков нацелился на пояс чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков прокомментировал победу над Алистаром Оверимом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков прокомментировал победу над Алистаром Оверимом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
32-летний Волков заявил, что нацелился на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «В будущем хотел бы драться за пояс, но нас ждет несколько хороших поединков», — отметил он.
Ранее 7 февраля Волков одержал победу над Оверимом. Российский тяжеловес нокаутировал оппонента во втором раунде.
Действующий обладатель пояса чемпиона UFC в тяжелом весе — американец Стипе Миочич. В марте ему предстоит очередная защита титула в поединке с Фрэнсисом Нганну.
Волков и Оверим должны были подраться еще в апреле 2019-го. Однако тогда россиянин снялся с турнира UFC в
В активе Волкова 33 победы при восьми поражениях.