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18:36 (мск), источник: ТАСС

Лига Хабиба Нурмагомедова планирует проводить турниры в США

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Лига Eagle Fighting Championship (EFC) рассматривает возможность проведения турнира в США. Об этом журналистам заявил президент организации Шамиль Завуров.

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Источник: AP 2020

«У нас большие планы, и если получится, зайдем и в США, и в Европу, — сказал Завуров. — До конца года у нас очень плотный график, много боев. К тому же после пандемии тяжело где-то что-то проводить. Но как только все уляжется, выйдем и на американский рынок тоже».

Лига EFC принадлежит чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.

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