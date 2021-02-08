Лига Хабиба Нурмагомедова планирует проводить турниры в США

«У нас большие планы, и если получится, зайдем и в США, и в Европу, — сказал Завуров. — До конца года у нас очень плотный график, много боев. К тому же после пандемии тяжело где-то что-то проводить. Но как только все уляжется, выйдем и на американский рынок тоже».