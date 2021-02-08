Лига Хабиба Нурмагомедова планирует проводить турниры в США
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Лига Eagle Fighting Championship (EFC) рассматривает возможность проведения турнира в США. Об этом журналистам заявил президент организации Шамиль Завуров.
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Лига Eagle Fighting Championship (EFC) рассматривает возможность проведения турнира в США. Об этом журналистам заявил президент организации Шамиль Завуров.
«У нас большие планы, и если получится, зайдем и в США, и в Европу, — сказал Завуров. — До конца года у нас очень плотный график, много боев. К тому же после пандемии тяжело
Лига EFC принадлежит чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.