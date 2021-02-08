Тактаров назвал способный помешать чемпионству Волкова фактор

Тактаров посчитал, что график, который президент UFC Дэйна Уайт составляет для своих бойцов, может стать преградой для Волкова.

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По его мнению, российскому бойцу необходимо драться через месяц. «Максимум три. Потом еще через три месяца бой за титул, и мы будем встречать чемпиона», — добавил актер.

7 февраля Волков одержал победу над представителем Нидерландов Алистаром Оверимом. Российский тяжеловес нокаутировал оппонента во втором раунде. После победы 32-летний Волков заявил, что нацелился на титул чемпиона UFC. В его активе 33 победы при восьми поражениях.