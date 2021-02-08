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8 февраля, источник: Lenta.Ru

Тактаров назвал способный помешать чемпионству Волкова фактор

Российский боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова назвал фактор, способный помешать россиянину Александру Волкову стать чемпионом UFC в тяжелом весе.

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Источник: Reuters

Тактаров посчитал, что график, который президент UFC Дэйна Уайт составляет для своих бойцов, может стать преградой для Волкова.

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По его мнению, российскому бойцу необходимо драться через месяц. «Максимум три. Потом еще через три месяца бой за титул, и мы будем встречать чемпиона», — добавил актер.

7 февраля Волков одержал победу над представителем Нидерландов Алистаром Оверимом. Российский тяжеловес нокаутировал оппонента во втором раунде. После победы 32-летний Волков заявил, что нацелился на титул чемпиона UFC. В его активе 33 победы при восьми поражениях.

Действующий обладатель пояса чемпиона UFC в тяжелом весе — американец Стипе Миочич. В марте ему предстоит очередная защита титула в поединке с Фрэнсисом Нганну.

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