Хабиб Нурмагомедов: Я бы организовал бой Леснара с Федором Емельяненко в своей лиге

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— Я бы сделал бой Брока Леснара с Федором Емельяненко в России. Организовал бы им прощальный бой. Было бы очень интересно — наша звезда и звезда американского ММА, — сказал Нурмагомедов в эфире программы «Все на Матч!».

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44-летний Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по версии Pride FC, двукратный — по версиям Rings и WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

Всего на счету россиянина в смешанных единоборствах 39 побед и 6 поражений, еще 1 бой был признан несостоявшимся.

43-летний Леснар является бывшим обладателем пояса UFC. В его активе 5 побед и 3 поражения, 1 поединок признан несостоявшимся.