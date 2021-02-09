Хабиб Нурмагомедов: Я бы организовал бой Леснара с Федором Емельяненко в своей лиге
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой бой хотел бы организовать в своей лиге Eagle Fighting Championship (EFC).
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой бой хотел бы организовать в своей лиге Eagle Fighting Championship (EFC).
— Я бы сделал бой Брока Леснара с Федором Емельяненко в России. Организовал бы им прощальный бой. Было бы очень интересно — наша звезда и звезда американского ММА, — сказал Нурмагомедов в эфире программы «Все на Матч!».
44-летний Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по версии Pride FC, двукратный — по версиям Rings и WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.
Всего на счету россиянина в смешанных единоборствах 39 побед и 6 поражений, еще 1 бой был признан несостоявшимся.
43-летний Леснар является бывшим обладателем пояса UFC. В его активе 5 побед и 3 поражения, 1 поединок признан несостоявшимся.
Ранее в проведении поединка между бойцами был заинтересован Bellator.