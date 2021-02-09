Хабиб Нурмагомедов — о своей карьере: Я сказал Уайту, какого развития событий хочу. Ему надо принять решение
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о разговоре с главой промоушена Дэйной Уайтом.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о разговоре с главой промоушена Дэйной Уайтом.
— Мы с ним много общались. Когда я не был чемпионом, когда я стал чемпионом, когда я стал звездой и так далее. Нужно беспристрастно относиться к бойцам, делать для них площадку, где они смогут себя проявлять. Быть бизнесменом? Да, но это грубовато звучит.
У меня сейчас есть проекты, на которые я трачу время. Карьера? Дэйна честный. Он придет к журналистом с тем сообщением, которое я отправил ему неделю назад. Я ему сказал, какого развития событий хочу. Не только в карьере, но вообще в легком весе. Нынешняя ситуация мне не нравится. Не нужно у меня выведывать информацию. Я ему сказал, что мне не нравится подвешенное состояние.
Бойцы только подрались и уже понимают, кто будет драться за пояс. Они строят планы на июнь, чтобы разыграть титул. Дэйна мне сказал, что он еще не закончил. Я ему написал, что легкий вес должен двигаться. Он мне сказал, чтобы я прилетал в конце февраля. Ему надо принять
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов завершил карьеру, одержав победу над Джастином Гэтжи.