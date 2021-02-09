Хабиб Нурмагомедов — о своей карьере: Я сказал Уайту, какого развития событий хочу. Ему надо принять решение

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

— Мы с ним много общались. Когда я не был чемпионом, когда я стал чемпионом, когда я стал звездой и так далее. Нужно беспристрастно относиться к бойцам, делать для них площадку, где они смогут себя проявлять. Быть бизнесменом? Да, но это грубовато звучит.

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У меня сейчас есть проекты, на которые я трачу время. Карьера? Дэйна честный. Он придет к журналистом с тем сообщением, которое я отправил ему неделю назад. Я ему сказал, какого развития событий хочу. Не только в карьере, но вообще в легком весе. Нынешняя ситуация мне не нравится. Не нужно у меня выведывать информацию. Я ему сказал, что мне не нравится подвешенное состояние.

Бойцы только подрались и уже понимают, кто будет драться за пояс. Они строят планы на июнь, чтобы разыграть титул. Дэйна мне сказал, что он еще не закончил. Я ему написал, что легкий вес должен двигаться. Он мне сказал, чтобы я прилетал в конце февраля. Ему надо принять какое-то решение. Но с любым решением я буду согласен, — сказал Нурмагомедов в эфире программы «Все на Матч!».