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8 февраля, источник: Матч ТВ

Хабиб Нурмагомедов: Порье заслуживает быть чемпионом

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов считает, что американец Дастин Порье заслуживает быть чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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— Не сказал бы, что Порье и Макгрегор меня разочаровали. Они ничего сверхъестественного не показали. С Порье я бился, ничего особенного. С Конором то же самое. Считаю, что сейчас Порье заслуживает быть чемпионом. Это мое мнение. Посмотрите на тех бойцов, с которыми он бился, — Джим Миллер, Эдди Альварес, Энтони Петтис, Макс Холлоуэй. Это все топовые бойцы, которые могут войти в зал славы UFC, — сказал Нурмагомедов в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, в январе нынешнего года на турнире UFC 257 Порье отправил ирландца Конора Макгрегора в нокаут во втором раунде. 32-летний американец имеет в своем активе 27 побед, 6 поражений, еще 1 поединок признан несостоявшимся.

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