Хабиб Нурмагомедов: Порье заслуживает быть чемпионом
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов считает, что американец Дастин Порье заслуживает быть чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов считает, что американец Дастин Порье заслуживает быть чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
— Не сказал бы, что Порье и Макгрегор меня разочаровали. Они ничего сверхъестественного не показали. С Порье я бился, ничего особенного. С Конором то же самое. Считаю, что сейчас Порье заслуживает быть чемпионом. Это мое мнение. Посмотрите на тех бойцов, с которыми он бился, — Джим Миллер, Эдди Альварес, Энтони Петтис, Макс Холлоуэй. Это все топовые бойцы, которые могут войти в зал славы UFC, — сказал Нурмагомедов в эфире программы «Все на Матч!».
Напомним, в январе нынешнего года на турнире UFC 257 Порье отправил ирландца Конора Макгрегора в нокаут во втором раунде. 32-летний американец имеет в своем активе 27 побед, 6 поражений, еще 1 поединок признан несостоявшимся.