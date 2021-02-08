Хабиб Нурмагомедов: Порье заслуживает быть чемпионом

— Не сказал бы, что Порье и Макгрегор меня разочаровали. Они ничего сверхъестественного не показали. С Порье я бился, ничего особенного. С Конором то же самое. Считаю, что сейчас Порье заслуживает быть чемпионом. Это мое мнение. Посмотрите на тех бойцов, с которыми он бился, — Джим Миллер, Эдди Альварес, Энтони Петтис, Макс Холлоуэй. Это все топовые бойцы, которые могут войти в зал славы UFC, — сказал Нурмагомедов в эфире программы «Все на Матч!».