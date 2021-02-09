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09:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов рассказал о бое своей мечты

Российский боец смешанного стиля (MMA) и владелец промоушена Eagle Fighting Championship (EFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о бое своей мечты, который бы он хотел организовать в своей организации при неограниченных финансовых возможностях. Об этом пишет «Газета.ру».

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Источник: РИА "Новости"
Если просто фантазия, то я бы взял Брока Леснара — тяжеловеса. И можно было бы сделать ему бой с Федором Емельяненко в России.
Хабиб Нурмагомедов
российский боец MMA

По его мнению, было бы интересно организовать бой между звездами российского и американского ММА. «Кстати, все может быть», — добавил спортсмен.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отправил президенту UFC Дэйне Уайту сообщение с решением о продолжении карьеры. Он добавил, что Уайт вскоре должен обнародовать его сообщение. По словам спортсмена, руководство UFC строит планы на проведение титульного поединка в июне, однако готового решения еще нет.

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Нурмагомедов заявил об уходе из смешанных единоборств после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе. Он заявил, что обещал матери завершить бойцовскую карьеру.

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