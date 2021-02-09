Нурмагомедов рассказал о бое своей мечты

Если просто фантазия, то я бы взял Брока Леснара — тяжеловеса. И можно было бы сделать ему бой с Федором Емельяненко в России. Хабиб Нурмагомедов российский боец MMA

По его мнению, было бы интересно организовать бой между звездами российского и американского ММА. «Кстати, все может быть», — добавил спортсмен.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отправил президенту UFC Дэйне Уайту сообщение с решением о продолжении карьеры. Он добавил, что Уайт вскоре должен обнародовать его сообщение. По словам спортсмена, руководство UFC строит планы на проведение титульного поединка в июне, однако готового решения еще нет.

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