Нурмагомедов рассказал об отношениях с матерью

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«Стараюсь практически везде брать маму с собой, куда бы ни летел. Говорю, чтобы берегла здоровье», — заявил спортсмен.

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Нурмагомедов добавил, что они практически не обсуждают спорт, а говорят в основном лишь о семейных делах и здоровье.

Ранее 9 февраля сообщалось, что Нурмагомедов отправил главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту сообщение с решением о продолжении карьеры. Боец добавил, что президент промоушена вскоре должен обнародовать результат переговоров.