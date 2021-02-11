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13:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Актриса из «Мандалорца» сравнила США с нацистской Германией и была уволена

Агентство UTA уволило актрису сериала «Мандалорец» Джину Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х. Также от сотрудничества с артисткой отказалась студия Lucasfilm. Об этом пишет Deadline.

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Карано опубликовала в соцсетях пост, в котором заявила, что евреев в Германии избивали их соседи, а не «нацистские солдаты». «Поскольку историю правят, сегодня многие не понимают, что до того, как нацистские солдаты начали арестовывать евреев тысячами, правительство сперва заставило собственных граждан ненавидеть их за то, что они были евреями. Как это отличается от того, чтобы ненавидеть кого-либо из-за политических взглядов?» — задалась вопросом актриса.

В Lucasfilm заявили, что перестали сотрудничать с Карано и в будущем не рассматривают возможности совместной работы с актрисой.

Представители компании подчеркнули, что посты Карано в соцсетях, в которых та «порочит людей на основании их культурных особенностей или религиозных убеждений», являются неприемлемыми и отвратительными.

Джина Карано — американский боец ММА, также известная по роли бывшего штурмовика Повстанческого альянса Кары Дьюн в сериале «Мандалорец». Действие шоу разворачивается во вселенной франшизы «Звездные войны».

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