Текущие события
Хоккей. Европа
3-й период
Чехия
Швеция
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Куньлунь
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
12.02
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
12.02
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
12.02
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
12.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
12.02
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
12.02
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
12.02
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
12.02
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
12.02
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
12.02
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. Европа
17:00
Россия
Финляндия
32
Хоккей. НХЛ
12.02
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
12.02
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
12.02
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
21:55 (мск), источник: Lenta.Ru

UFC анонсировал поединок россиянина и украинца

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал поединок россиянина Магомеда Анкалаева и украинца Никиты Крылова. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

Наверх
Источник: AP 2020

Схватка пройдет в полутяжелой весовой категории. Анкалаев и Крылов подерутся на турнире UFC Vegas 20, который запланирован на 27 февраля.

Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

Крылов в последний раз выходил в октагон в марте. Тогда уроженец Луганской области вышел победителем из поединка с бразильцем Джонни Уолкером.

Анкалаев в своем последнем бою оказался сильнее представителя Молдавии Иона Куцелабы. Он нокаутировал оппонента в первом раунде.

В активе Крылова 27 побед при семи поражениях. Анкалаев одержал 14 побед и проиграл в одном поединке.

 Девушка-боец MMA сделала серию снимков в бикини
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Сборная России победила Финляндию в матче Шведских хоккейных игр
Элитное разделение: УЕФА идет на компромисс с грандами
Вратарь «Зенита» перешел на правах аренды в шведский клуб
«Локомотив» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче
Самуэльссон призвал к жестким санкциям против российского спорта
Норвегия отказалась принимать лыжные турниры в текущем сезоне
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь