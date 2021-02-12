СМИ: Бой Чимаев — Эдвардс перенесен в третий раз из-за коронавируса

Изначально бойцы должны были встретиться 19 декабря (Эдвардс заразился коронавирусом), поединок переносился на 20 января (COVID-19 был выявлен у Чимаева) и 13 марта. По словам главы UFC Дэйны Уайта, в этот раз причиной послужил тот факт, что Чимаев не успел до конца восстановиться после заражения коронавирусом. Уайт добавил, что пока Чимаев восстанавливается, Эдвардс может провести бой против другого соперника, дата поединка также может измениться.