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10:04 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Бой Чимаев — Эдвардс перенесен в третий раз из-за коронавируса

ТАСС, 12 февраля. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между британцем Леоном Эдвардсом и представляющим Швецию Хамзатом Чимаевым перенесен в третий раз. Об этом сообщает телеканал ESPN.

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Источник: Reuters

Изначально бойцы должны были встретиться 19 декабря (Эдвардс заразился коронавирусом), поединок переносился на 20 января (COVID-19 был выявлен у Чимаева) и 13 марта. По словам главы UFC Дэйны Уайта, в этот раз причиной послужил тот факт, что Чимаев не успел до конца восстановиться после заражения коронавирусом. Уайт добавил, что пока Чимаев восстанавливается, Эдвардс может провести бой против другого соперника, дата поединка также может измениться.

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Чимаев является уроженцем Чеченской Республики. В активе 26-летнего спортсмена девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В последнем бою 20 сентября он нокаутировал американца Джеральда Мершарта в первом раунде. В активе 29-летнего Эдвардса 18 побед и три поражения.

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