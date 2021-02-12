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12 февраля, источник: Lenta.Ru

Глава UFC высказался о третьем бое Макгрегора и Порье

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал желание Конора Макгрегора и Дастина Порье провести третий поединок. Видео интервью функционера доступно в YouTube.

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Уайт признался, что положительно относится к идее провести еще одну схватку между ирландцем и американцем. При этом глава UFC подчеркнул, что речь не будет идти о титульном противостоянии. По словам промоутера, обоим спортсменам необходимо еще проявить себя перед поединком за титул чемпиона в легком весе.

В том же интервью Уайт признался, что все еще рассчитывает на возвращение в спорт Хабиба Нурмагомедова. Он убежден, что россиянин возобновит карьеру ради правильного боя.

24 января Порье нокаутировал Макгрегора. Таким образом он взял реванш у ирландца за поражение в сентябре 2014 года.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и пять поражений. Порье — бывший временный чемпион организации в легком весе. В его активе 27 побед при шести поражениях.

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