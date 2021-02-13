Стали известны подробности о состоянии потерявшего сознание бойца UFC

Боец был госпитализирован после взвешивания перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В ходе обследования выяснилось, что у спортсмена возникли проблемы с почками.

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12 февраля Грину стало плохо во время церемонии взвешивания. Американец потерял сознание перед битвой взглядов. Ухудшение состояния здоровья связано с весогонкой, как отмечалось ранее.

UFC 258 пройдет 13 февраля. По московскому времени трансляция начнется утром 14 февраля. В главном поединке ивента титул чемпиона UFC в полусреднем весе предстоит защитить Камару Усманом. Его соперником станет Гилберт Бернс.