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16:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны подробности о состоянии потерявшего сознание бойца UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бобби Грин не сможет принять участие в поединке против соотечественника Джима Миллера. Об этом сообщает MMA Fighting.

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Боец был госпитализирован после взвешивания перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В ходе обследования выяснилось, что у спортсмена возникли проблемы с почками.

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12 февраля Грину стало плохо во время церемонии взвешивания. Американец потерял сознание перед битвой взглядов. Ухудшение состояния здоровья связано с весогонкой, как отмечалось ранее.

UFC 258 пройдет 13 февраля. По московскому времени трансляция начнется утром 14 февраля. В главном поединке ивента титул чемпиона UFC в полусреднем весе предстоит защитить Камару Усманом. Его соперником станет Гилберт Бернс.

В активе 34-летнего Бобби Грина 27 побед при 11 поражениях. У Джима Миллера 32 победы и 15 поражений.

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