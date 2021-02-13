Боец Дураев выразил желание провести поединок против Шлеменко

«Я не подписан никуда, — сказал Дураев. — Допустим, есть человек, который хорошо заплатит за этот бой. Если бы мне заплатили бы хороший гонорар, я бы абсолютно без колебаний сделал бы свою работу. Готов драться хоть завтра».