Боец Дураев выразил желание провести поединок против Шлеменко
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский боец Альберт Дураев выразил желание провести поединок против Александра Шлеменко. Об этом Дураев заявил ТАСС.
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский боец Альберт Дураев выразил желание провести поединок против Александра Шлеменко. Об этом Дураев заявил ТАСС.
Ранее стало известно, что Шлеменко проведет бой в организации AMC Fight Nights в мае.
«Я не подписан никуда, — сказал Дураев. — Допустим, есть человек, который хорошо заплатит за этот бой. Если бы мне заплатили бы хороший гонорар, я бы абсолютно без колебаний сделал бы свою работу. Готов драться хоть завтра».
«Если мы говорим о бое, я готов выйти, показать, на каком уровне я нахожусь», — добавил собеседник агентства.
Дураев является бывшим чемпионом организации ACB. На его счету 13 побед и три поражения.