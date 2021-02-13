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18:20 (мск), источник: ТАСС

Российский боец Магомедов проведет бой в Bellator 2 апреля

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский боец Магомед Магомедов проведет бой на турнире Bellator в США 2 апреля. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

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Источник: AP 2020

«Бой проведу 2 апреля. Соперником будет американский боец», — сказал Магомедов.

В активе спортсмена 17 побед и одно поражение. Он является партнером по команде бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забита Магомедшарипова.

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