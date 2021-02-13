Российский боец Магомедов проведет бой в Bellator 2 апреля
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский боец Магомед Магомедов проведет бой на турнире Bellator в США 2 апреля. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский боец Магомед Магомедов проведет бой на турнире Bellator в США 2 апреля. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
«Бой проведу 2 апреля. Соперником будет американский боец», — сказал Магомедов.
В активе спортсмена 17 побед и одно поражение. Он является партнером по команде бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забита Магомедшарипова.