Девушка-боец MMA показала глубокое декольте и поразила фанатов
Американская
Американская
29-летняя Остович показала фото, где продемонстрировала макияж. Однако, пользователи обратили внимание на вырез, оставляя многочисленные восторженные комментарии. Менее чем за 12 часов публикация набрала более 11 тысяч лайков.
14 января Остович опубликовала снимок для календаря. На нем спортсменка позировала в бикини.
Американка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). После трех поражений подряд организация расторгла контракт с Остович. Она также выступала в промоушене Invicta. На ее счету четыре победы и шесть поражений.
Остович считается одной из самых привлекательных представительниц MMA. На аккаунт спортсменки в Instagram подписаны 766 тысяч пользователей.