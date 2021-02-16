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18:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион UFC захотел подраться с Сен-Пьером и получил ответ канадца

Боец смешанного стиля (MMA) канадец Жорж Сен-Пьер ответил на заявление американца Камару Усмана, выразившего желание подраться с ним. Об этом сообщает MMA Fighting.

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Источник: AP 2020

Сен-Пьер, отказавшийся от активных выступлений еще в феврале 2019-го, признался, что не намерен возвращаться в октагон ради поединка с Усманом. «Не хочу отдавать три месяца жизни на подготовку, чтобы драться с ним. Это меня совсем не мотивирует», — признался он. Оба спортсмена известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Усман, который уже трижды защитил пояс чемпиона UFC в полусреднем весе, ранее заявил, что следит за 39-летним канадцем. Сен-Пьер продолжает держать себя в форме, регулярно проводя тренировки по MMA и грэпплингу. Усман отметил, что был бы рад сразиться с экс-чемпионом в октагоне.

Сен-Пьер покинул спорт в феврале 2019-го. Тогда же желание провести с ним бой выразил россиянин Хабиб Нурмагомедов. Возможное противостояние не раз обсуждалось представителями бойцов, а также главой UFC Дэйной Уайтом. В одном из своих последних заявлений промоутер закрыл вопрос, отметив, что ни один из спортсменов уже не заинтересован в поединке.

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