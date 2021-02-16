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16 февраля, источник: Lenta.Ru

180-килограммовый бразилец подерется на российском турнире MMA

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Зулузиньо проведет поединок в рамках российского промоушена Fight Nights Global. Об этом сообщается в Instagram организации.

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180-килограммовый бразилец проведет бой против россиянина Юсупа Шуаева. Турнир AMC Fight Nights пройдет 23 февраля в Сочи.

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В январе 2020-го сообщалось, что Зулузиньо подписал контракт с Fight Nights Global. Предполагалось, что бразилец примет участие в Гран-при супертяжеловесов.

42-летний Зулузиньо известен по выступлениям в японской организации Pride. Среди его соперников — российский тяжеловес Федор Емельяненко и бразилец Антонио Ногейра (оба боя Зулузиньо проиграл). На счету бразильца 12 побед и девять поражений.

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Зулузиньо — сын Рея Зулу, который дрался на турнирах в Бразилии по правилам vale tudo («можно все» — пер. с португальского «Ленты.ру»). Бразилец провел 165 боев, одержав 155 побед и потерпев лишь 10 поражений. Наиболее известные поединки Рей Зулу провел в 1980-е и 1990-е. В частности, он дважды встречался в ринге с Хиксоном Грейси, уступив в обоих боях.

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