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10«ПСЖ» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов
19:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов захотел боя на стадионе «Барселоны»

Россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайту в сторис своего Instagram. На это обратили внимание в Daily Mail.

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«Дэйна! Как насчет поединка на “Ноу Камп” перед 100 тысячами зрителей?» — предложил 32-летний боец смешанного стиля (MMA). Нурмагомедов посетил матч 1/8 Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен».

Нурмагомедов наблюдал за поражением каталонцев с трибун стадиона «Барселоны». Сине-гранатовые проиграли ПСЖ со счетом 1:4. Ранее 17 февраля россиянин признался, что с детства мечтал стать футболистом.

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«ПСЖ» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов

Нурмагомедов покинул UFC осенью 2020-го. Он в третий раз защитил пояс чемпиона организации в легком весе, одолев американца Джастина Гейджи. На его счету 29 побед в 29 поединках.

Барселона
1:4
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
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