Нурмагомедов захотел боя на стадионе «Барселоны»

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«Дэйна! Как насчет поединка на “Ноу Камп” перед 100 тысячами зрителей?» — предложил 32-летний боец смешанного стиля (MMA). Нурмагомедов посетил матч 1/8 Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен».

Нурмагомедов наблюдал за поражением каталонцев с трибун стадиона «Барселоны». Сине-гранатовые проиграли ПСЖ со счетом 1:4. Ранее 17 февраля россиянин признался, что с детства мечтал стать футболистом.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий «ПСЖ» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов