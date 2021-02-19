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00:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хабиб Нурмагомедов собрал футбольную команду из бойцов UFC

Чемпион UFC в легком весе рассказал, кого из бойцов он взял бы в футбольную команду.

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«Ислам Махачев был бы прототипом Гарета Бэйла, — сказал Хабиб в интервью Youtube-каналу UFC. —  С Роберто Карлосом, конечно, не сравнить. Бэйл или Роббен — примерно так. Если бы я был футбольным тренером, я бы ставил его левым полузащитником, который будет постоянно заходить в штрафную и напрягать соперников заходами, спринтами.

Умар (Нурмагомедов — Прим. «СЭ») в футболе? По пятибалльной шкале ему можно тройку поставить. Не знаю, обидится он или нет, но я держал бы его на замене. Его можно поставить опорником, который будет жестко отбирать мячи.

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Не знаю, как играет в футбол Тони Фергюсон. Его можно было бы поставить центральным защитником. Тагира (Уланбекова — Прим. «СЭ») я бы поставил сзади ворот, чтобы он мячи подавал. Этот человек вообще в футбол играть не умеет.

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Даниель Кормье постоянно смотрит американский футбол. Не знаю, как он в американском футболе, но в европейском футболе он вообще ноль. Я бы его поставил максимум на ворота, чтобы он своим телом все ворота прикрывал.

Омари Ахмедов? Он точно не форвард. Его можно поставить правым защитником, чтобы особо вперед не выходил, держал свою позицию. Зубайра Тухугов тоже, честно говоря, дерево в футболе. Вообще деревянный. Он всегда, когда мы в футбол играем, говорит: «Пацаны, вы поиграйте, а я побегаю. Я вам мешать не буду». Зубайра в этом вообще не шарит. Он у меня сидел бы на замене.

Слышал, что Даррен Тилл за «Ливерпуль» болеет. Не знаю, как он играет. Вроде бы левша. Но левша у нас уже есть, Ислам в полузащите. Знаю, что Алдо хорошо играет.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей мечте сыграть за «Реал».

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