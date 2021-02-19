Российский боец Шаблий подписал контракт с Bellator
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий подписал контракт с американской организацией Bellator. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий подписал контракт с американской организацией Bellator. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
«Александр подписал контракт на четыре боя с Bellator. Дебют планируется в мае», — сказал собеседник агентства.
Шаблий ранее выступал в организациях Fight Nights Global и Pro FC. Всего на его счету 19 побед и три поражения.