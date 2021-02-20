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10:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов рассказал о беседе с Джастином Гейджи во время боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о психологической уловке, на которую он пошел во время боя со своим противником Джастином Гейджи. Спортсмен поделился воспоминаниями о беседе с противником в октагоне на YouTube-канале «Лысый Хищник».

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Идея поговорить с оппонентом пришла Хабибу после нескольких сильных пропущенных ударов. Сначала он спросил: «И это все?», и Гейджи опешил от такой реакции россиянина.

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Затем Нурмагомедов сумел пробить противника ногой в живот и, увидев, что тот тяжело задышал, участливо спросил, не страдает ли он от акклиматизации. Гейджи поспешил ответить, что все в порядке. «Я про себя думаю: я задал вопрос. Зачем ты отвечаешь? Мы деремся», — рассказал Хабиб и добавил, что в этот момент понял, что оппонент уже сдался.

«Я считаю, что выиграл тот бой не на физической кондиции, а психологически. Я смог его надломить», — резюмировал он.

Нурмагомедов покинул UFC в октябре 2020-го. Россиянин защитил пояс чемпиона организации в легком весе, досрочно завершив схватку с Джастином Гейджи. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. Глава UFC Дэйна Уайт открыто заявлял о стремлении вернуть россиянина к выступлениям.

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