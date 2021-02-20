Нурмагомедов рассказал о беседе с Джастином Гейджи во время боя

Идея поговорить с оппонентом пришла Хабибу после нескольких сильных пропущенных ударов. Сначала он спросил: «И это все?», и Гейджи опешил от такой реакции россиянина.

Затем Нурмагомедов сумел пробить противника ногой в живот и, увидев, что тот тяжело задышал, участливо спросил, не страдает ли он от акклиматизации. Гейджи поспешил ответить, что все в порядке. «Я про себя думаю: я задал вопрос. Зачем ты отвечаешь? Мы деремся», — рассказал Хабиб и добавил, что в этот момент понял, что оппонент уже сдался.