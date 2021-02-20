Девушка-боец ММА выложила откровенное фото в купальнике

Спортсменка красуется в купальнике с глубоким декольте. Стоит признать, что вести активный образ в соцсетях у нее получается куда лучше, чем биться в октагоне. В ММА 29-летняя Остович одержала четыре победы и потерпела шесть поражений. В последнем поединке 28 ноября в рамках турнира UFC Fight Night 184 она проиграла нокаутом соотечественнице Джине Мазани, после чего была уволена из UFC.