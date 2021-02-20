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12:29 (мск), источник: Vesti.kz

Девушка-боец ММА выложила откровенное фото в купальнике

Завораживать у нее получается лучше, чем выступать в октагоне.

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Одна из самых сексуальных девушек ММА Рэйчел Остович из США опубликовала откровенное фото на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсменка красуется в купальнике с глубоким декольте. Стоит признать, что вести активный образ в соцсетях у нее получается куда лучше, чем биться в октагоне. В ММА 29-летняя Остович одержала четыре победы и потерпела шесть поражений. В последнем поединке 28 ноября в рамках турнира UFC Fight Night 184 она проиграла нокаутом соотечественнице Джине Мазани, после чего была уволена из UFC.

Во время загрузки произошла ошибка.

В смешанных единоборствах она выступает с 2014 года.

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