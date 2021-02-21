Боец UFC нокаутировал оппонента ударом коленом

Эроса нокаутировал оппонента в первом раунде. Он завершил комбинацию ударом коленом, который повалил соотечественника Нэйта Ландвера. Бой прошел в рамках UFC Fight Night 185.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/u7CNnICJqYE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В главном поединке ивента американский тяжеловес Деррик Льюис нокаутировал соотечественника Кертиса Блэйдса. В одном из боев турнира российский тяжеловес Алексей Олейник потерпел поражение.