Российский боец UFC Волков может провести реванш с Льюисом летом
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков может летом провести реванш против американца Деррика Льюиса. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Иван Банников.
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков может летом провести реванш против американца Деррика Льюиса. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Иван Банников.
Льюис в ночь на воскресенье нокаутировал Кёртиса Блэйдса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в
«Сразу после боя Льюиса я написал матчмейкеру UFC Мику Майнарду, что мы хотим этот бой на лето. Мик говорил мне ранее, что Льюис не захочет драться с Сашей ни за какие деньги, если только этот бой не будет за пояс», — сказал Банников.