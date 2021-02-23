Россиянина Алексея Олейника исключили из рейтинга UFC

В воскресенье 43-летний россиянин техническим нокаутом проиграл Крису Дакасу, потерпев второе поражение подряд. В результате представитель США попал на 10-е место в рейтинге тяжелого дивизиона, а Олейник оказался вне списка. При этом другой российский тяжеловес Сергей Павлович поднялся на 13-ю позицию, опередив болгарина Благоя Иванова.

Вторым номером тяжелой весовой категории стал американец Деррик Льюис, в воскресенье нокаутировавший своего соотечественника Кертиса Блейдса, который опустился на третью строчку.

Россиянка Яна Куницкая после победы над бразильянкой Кетлин Виейрой поднялась на два места, заняв пятую позицию в легчайшем дивизионе.