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15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянина Алексея Олейника исключили из рейтинга UFC

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник отсутствует в обновленной версии рейтинга лучших атлетов UFC, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье 43-летний россиянин техническим нокаутом проиграл Крису Дакасу, потерпев второе поражение подряд. В результате представитель США попал на 10-е место в рейтинге тяжелого дивизиона, а Олейник оказался вне списка. При этом другой российский тяжеловес Сергей Павлович поднялся на 13-ю позицию, опередив болгарина Благоя Иванова.

Вторым номером тяжелой весовой категории стал американец Деррик Льюис, в воскресенье нокаутировавший своего соотечественника Кертиса Блейдса, который опустился на третью строчку.

Россиянка Яна Куницкая после победы над бразильянкой Кетлин Виейрой поднялась на два места, заняв пятую позицию в легчайшем дивизионе.

Лидером женского рейтинга вне зависимости от весовой категории осталась бразильянка Аманда Нуньес, владеющая поясами в легчайшей и полулегкой категориях. Аналогичный мужской список возглавляет россиянин Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе.

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