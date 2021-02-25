Поединок Расула Мирзаева отменили из-за перевеса у соперника
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Василий
Мирзаев должен был встретиться с Шариповым 26 февраля в Москве. В активе 34-летнего россиянина 18 побед и три поражения. Мирзаев последний раз выходил в октагон в марте прошлого года, тогда он уступил казахстанцу Арману Оспанову. На счету Шарипова 10 побед и два поражения.
«Бой россиянина Расула Мирзаева и казахстанского бойца Нурбергена Шарипова на турнире ACA 118 отменен. Мирзаев успешно сделал вес, его соперник Шарипов показал на весах 4,5 килограмма сверх лимита весовой категории», — сообщили в