Поединок Расула Мирзаева отменили из-за перевеса у соперника

Мирзаев должен был встретиться с Шариповым 26 февраля в Москве. В активе 34-летнего россиянина 18 побед и три поражения. Мирзаев последний раз выходил в октагон в марте прошлого года, тогда он уступил казахстанцу Арману Оспанову. На счету Шарипова 10 побед и два поражения.