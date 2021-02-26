Федор Емельяненко вернулся к тренировкам после коронавируса

44-летний спортсмен опубликовал в Instagram фотографии из тренировочного зала.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. Последний поединок боец провел 29 декабря 2019 года против американца Куинтона Джексона. Емельяненко одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.