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21:13 (мск), источник: Sport24

Александр Емельяненко встретился с Исмаиловым на турнире АСА 118

Российский боец ММА Александр Емельяненко встретился на турнире АСА 118 в Москве со средневесом Магомедом Исмаиловым. Соответствующее видео было опубликовано в инстаграме.

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Источник: РИА "Новости"

«На идущем в эти минуты турнире ACA118 Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов тепло пообщались, встретив друг друга», — говорится в сообщении.

Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире АСА 107, прошедшем 24 июля 2020 года.

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