Александр Емельяненко встретился с Исмаиловым на турнире АСА 118
Российский боец ММА Александр Емельяненко встретился на турнире АСА 118 в Москве со средневесом Магомедом Исмаиловым. Соответствующее видео было опубликовано в инстаграме.
Российский боец ММА Александр Емельяненко встретился на турнире АСА 118 в Москве со средневесом Магомедом Исмаиловым. Соответствующее видео было опубликовано в инстаграме.
«На идущем в эти минуты турнире ACA118 Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов тепло пообщались, встретив друг друга», — говорится в сообщении.
Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире АСА 107, прошедшем 24 июля 2020 года.