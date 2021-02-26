Александр Емельяненко встретился с Исмаиловым на турнире АСА 118

Александр Емельяненко встретился с Исмаиловым на турнире АСА 118

Российский боец ММА Александр Емельяненко встретился на турнире АСА 118 в Москве со средневесом Магомедом Исмаиловым. Соответствующее видео было опубликовано в инстаграме.