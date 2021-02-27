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09:42 (мск), источник: ТАСС

Александр Емельяненко заявил, что не собирается завершать карьеру

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко не планирует в ближайшее время завершать карьеру. Об этом спортсмен заявил журналистам.

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«У меня еще будет много боев. Я еще молодой», — сказал Емельяненко.

Ранее президент организации Open FC Александр Гурьянов сообщил ТАСС, что следующий поединок Емельяненко может провести в апреле. Сам спортсмен заявил, что подготовка к поединку займет два месяца.

Летом прошлого года Емельяненко нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову. С тех пор спортсмен не выступал и не появлялся в публичном пространстве.

Всего в активе 39-летнего спортсмена 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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