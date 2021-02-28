Россиянин Гришин проиграл американцу Джейкоби на турнире UFC Vegas 20

Открывали предварительный кард россиянин Максим Гришин и американец Дастин Джейкоби. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Джейкоби единогласным решением судей — 29−28 29−28 29−28.

Для Джейкоби эта победа стала 14-й в карьере при пяти поражениях. Гришин проиграл 9-й бой из 42.

Напомним, что Гришин лишится 30% гонорара в пользу Джейкоби, так как провалил взвешивание.

Напомним, главным событием UFC Vegas 20 станет противостояние Жаирзиньо Розенстрайка и Сирила Гейна. В со-главном бою сойдутся россиянин Магомед Анкалаев и украинец Никита Крылов.