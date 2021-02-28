Россиянин Гришин проиграл американцу Джейкоби на турнире UFC Vegas 20

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Рубин
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория
Аталанта
Футбол. Зарубежный
15:00
Монако
Брест
Футбол. Зарубежный
15:00
Кристал Пэлас
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
15:00
Лестер
Арсенал
Футбол. Зарубежный
15:30
Унион Б
Хоффенхайм
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
67
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
06:00
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
ОТ
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Динамо
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Ланс
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Фиорентина
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
26
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:15
Кадис
Бетис
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Детройт Ред Уингз
35
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Урал
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
50
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
04
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Байер
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Беневенто
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Эльче
Футбол. Зарубежный
22:15
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Атлетико
Хоккей. НХЛ
23:00
Баффало Сэйбрз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
23:00
Нэшвилл Предаторз
Коламбус Блю Джэкетс
21
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
27.02
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
27.02
Хетафе
Валенсия
30
Хоккей. НХЛ
27.02
Нэшвилл Предаторз
Коламбус Блю Джэкетс
21
Футбол. Зарубежный
27.02
Верона
Ювентус
11
Все события
Фоторепортажи
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
09:56 (мск), источник: Sport24

Россиянин Гришин проиграл американцу Джейкоби на турнире UFC Vegas 20

В эти минуты в Лас-Вегасе проходит турнир UFC Vegas 20.

Наверх

Открывали предварительный кард россиянин Максим Гришин и американец Дастин Джейкоби. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Джейкоби единогласным решением судей — 29−28 29−28 29−28.

Для Джейкоби эта победа стала 14-й в карьере при пяти поражениях. Гришин проиграл 9-й бой из 42.

Напомним, что Гришин лишится 30% гонорара в пользу Джейкоби, так как провалил взвешивание.

Напомним, главным событием UFC Vegas 20 станет противостояние Жаирзиньо Розенстрайка и Сирила Гейна. В со-главном бою сойдутся россиянин Магомед Анкалаев и украинец Никита Крылов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Жена экс-вратаря сборной России рассказала, как женщинам получать от мужчины все, что захочется
«Получаю наслаждение от женских тел». Девушка-судья из России снялась в откровенной фотосессии
Вечер курьезных голов в Петербурге. «Ростов» спасся вдесятером
Россиянин был не нужен никому, но вернулся в НХЛ и сразу забил
Джеррард может возглавить «Ливерпуль» в случае ухода Клоппа
Норвежские СМИ: России пора понять, что побеждать можно честно
Провал русского вратаря в НХЛ. Пустил 5 шайб и не доиграл матч
Сауль Альварес защитил титулы чемпиона мира WBC и WBA
Россиянин победил украинца в со-главном бою турнира UFC
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь