Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Детройт Ред Уингз
72
Хоккей. НХЛ
2.03
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
2.03
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
2.03
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
10:51 (мск), источник: Vesti.kz

Красотка из ММА посетила бой «Канело»: зажигательно пританцовывала и сделала фото с сопромоутером Головкина

Мексиканец успешно защитил свои титулы.

Наверх

Одна из самых сексуальных девушек в смешанных единоборствах (ММА) Валери Лоуреда посетила бой мексиканца Сауля «Канело» Альвареса против турка Авни Йылдырыма, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во время загрузки произошла ошибка.

В рамках боксерского шоу она прекрасно провела время, зажигательно пританцовывала и фотографировалась со знаменитостями, среди которых был британский промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.

Главный же поединок вечера завершился ожидаемой победой «Канело».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сама Лоуреда выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 16 февраля 2019 года. В дебютном бою победила техническим нокаутом американку Колби Флетчер. В последующих двух поединках также праздновала успех над соотечественницами Ларкин Дэш и Тарой Графф.

До перехода в октагон 22-летняя американка парагвайского происхождения занималась таэквондо.

В составе сборной Парагвая участвовала в чемпионате мира в 2017 году. В 1/32 финала в категории до 67 килограммов проиграла канадке Мелиссе Паньотте.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Шикарный бросок Ови. Он догнал легенду НХЛ по голам на выезде
Россиянина критиковали за драки, а он забил впервые за «Чикаго»
Отец финского лыжника рассказал о снятом с россиян скальпе
Сорокин снова сыграл на ноль - теперь засушил Малкина и Кросби
На голову русскому вратарю рухнул 104-килограммовый канадец
Как Деспотович из запасного «Астаны» превратился в бомбардира ЧР
Крутые весенние кроссовки продают за полцены
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь