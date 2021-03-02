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08:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Боец UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступавший в UFC в полусредней и средней весовых категориях, объявил о завершении карьеры.

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Источник: Reuters

Об этом он сообщил в «Инстаграме».

«Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моём пути. Думаю, я уже всё. Знаю, что не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но моё сердце и тело говорят мне всё», — написал Чимаев.

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Напомним, Хамзат Чимаев столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённого коронавируса. Из-за этого его поединок с Леоном Эдвардсом сначала был перенесён, а после сорвался окончательно.

26-летний Чимаев провёл девять боёв в смешанных единоборствах, одержав в них девять побед.

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В UFC у него три победы в трёх боях. Последний поединок он провёл в сентябре 2020 года, нокаутировав Джеральда Мершерта.

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