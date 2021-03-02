Президент UFC Уайт верит, что Хамзат Чимаев продолжит спортивную карьеру

2 февраля Чимаев на своей странице в Instagram объявил о завершении карьеры. 13 марта он должен был драться с британцем Леоном Эдвардсом, однако поединок перенесли, так как Чимаев не успел до конца восстановиться после заражения коронавирусом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e30a6d5e8ec96c3106d0" data-vnd="e30a6d5e8ec96c3106d0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e30a6d5e8ec96c3106d0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда он приехал в Лас-Вегас, врачи позаботились о нем и назначили ему преднизон, который является мерзким стероидом, — сказал Уайт. — Он должен принимать это лекарство расслабляясь и позволяя себе восстановиться. Но он пошел сегодня на тренировку, почувствовал себя очень плохо, стал суперэмоциональным и опубликовал это».

«Этот парень дикарь, он хочет драться каждую неделю, а теперь не может даже потренироваться. Поэтому он на эмоциях и заявил [о завершении карьеры], но он не уходит», — отметил глава UFC. Уайт также добавил, что разговаривал с Чимаевым и верит, что боец проведет следующий поединок в июне.