Президент UFC Уайт верит, что Хамзат Чимаев продолжит спортивную карьеру

2 февраля Чимаев на своей странице в Instagram объявил о завершении карьеры. 13 марта он должен был драться с британцем Леоном Эдвардсом, однако поединок перенесли, так как Чимаев не успел до конца восстановиться после заражения коронавирусом.
«Когда он приехал в Лас-Вегас, врачи позаботились о нем и назначили ему преднизон, который является мерзким стероидом, — сказал Уайт. — Он должен принимать это лекарство расслабляясь и позволяя себе восстановиться. Но он пошел сегодня на тренировку, почувствовал себя очень плохо, стал суперэмоциональным и опубликовал это».
«Этот парень дикарь, он хочет драться каждую неделю, а теперь не может даже потренироваться. Поэтому он на эмоциях и заявил [о завершении карьеры], но он не уходит», — отметил глава UFC. Уайт также добавил, что разговаривал с Чимаевым и верит, что боец проведет следующий поединок в июне.
Чимаев является уроженцем Чеченской Республики. В активе 26-летнего спортсмена девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В последнем бою 20 сентября он нокаутировал американца Джеральда Мершарта в первом раунде.