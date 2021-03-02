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12:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Емельяненко заговорил о бое с рэпером Джиганом

Российский боец Александр Емельяненко обратился к подписчикам в Instagram с вопросом.

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43
фотографии

Спортсмен поинтересовался у болельщиков, хотели бы они увидеть его поединок с известным рэпером Джиганом.

«Хотели бы увидеть этот бой?» — написал Емельяненко, опубликовав постер возможного поединка.

В последнем бою, который прошел в Сочи 24 июля, Емельяненко проиграл нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову.

После поединка боец надолго исчез из медиа-пространства. Недавно он появился в качестве гостя на турнире АСА 118 и снова обратил на себя внимание публики.

В январе сообщалось, что Емельяненко может провести следующий поединок в лиге Open FC — промоушене, созданном в конце 2020 года бывшим основателем лиги GFC, которая была выкуплена чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

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