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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Сети появилось видео с обращением Ибрагимовича к Нурмагомедову

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболист «Милана» Златан Ибрагимович записал обращение к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову перед его поединком с американцем Джастином Гэтжи.

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фотографий

Видео, на котом Нурмагомедов слушает обращение от шведского форварда, было опубликовано на странице блогера Евгения Савина в Instagram.

«Если ты чувствуешь себя молодым — ты молод. Если ты упорно работаешь, то знаешь, что лучше остальных. Когда ты являешь номером один в мире, то людям всегда хочется как-то задеть тебя, найти что-то плохое о тебе. Такое дерьмо случается каждый раз», — сказал Ибрагимович.

Нурмагомедов и Гэтжи подрались в октябре прошлого года в рамках турнира UFC 254. Рефери остановил поединок во втором раунде после успешного удушающего приема в исполнении россиянина. После боя 32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

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