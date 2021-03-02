В Сети появилось видео с обращением Ибрагимовича к Нурмагомедову
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболист «Милана» Златан Ибрагимович записал обращение к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову перед его поединком с американцем Джастином Гэтжи.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболист «Милана» Златан Ибрагимович записал обращение к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову перед его поединком с американцем Джастином Гэтжи.
Видео, на котом Нурмагомедов слушает обращение от шведского форварда, было опубликовано на странице блогера Евгения Савина в Instagram.
«Если ты чувствуешь себя молодым — ты молод. Если ты упорно работаешь, то знаешь, что лучше остальных. Когда ты являешь номером один в мире, то людям всегда хочется
Нурмагомедов и Гэтжи подрались в октябре прошлого года в рамках турнира UFC 254. Рефери остановил поединок во втором раунде после успешного удушающего приема в исполнении россиянина. После боя 32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.