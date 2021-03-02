В Сети появилось видео с обращением Ибрагимовича к Нурмагомедову

«Если ты чувствуешь себя молодым — ты молод. Если ты упорно работаешь, то знаешь, что лучше остальных. Когда ты являешь номером один в мире, то людям всегда хочется как-то задеть тебя, найти что-то плохое о тебе. Такое дерьмо случается каждый раз», — сказал Ибрагимович.