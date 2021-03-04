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09:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Оверима и дос Сантоса уволили из UFC

UFC объявит об увольнении двух основных бойцов в супертяжелом дивизионе.

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Источник: Спорт-Экспресс

Как сообщает MMA Junkie, бывший чемпион UFC в супертяжелом весе Джуниор Дос Сантос и его многолетний соперник Алистер Оверим расстались с промоушеном.

Дос Сантос (21−9 MMA, 15−8 UFC) дебютировал в промоушене на UFC 90 в октябре 2008 года. Оверим (47−19 MMA, 13−8 UFC) в декабре 2011 года вошел в UFC уже признанной звездой MMA.

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