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09:33 (мск), источник: ТАСС

Российский боец Шлеменко ответил президенту UFC

МОСКВА, 5 марта./ТАСС/. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт никогда не говорит о бойцах, которые не являются членами его организации. Об этом ТАСС заявил российский боец Александр Шлеменко.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Уайт на пресс-конференции перед турниром UFC 259 заявил, что не знает о Шлеменко. Но если российский боец заинтересует лигу, в организации готовы рассмотреть его.

«Руководитель этой организации мало говорит о бойцах, которые находятся вне его организации, — сказал Шлеменко. — Он о них вообще не говорит, я ни разу не слышал, чтобы это было на пресс-конференциях. Не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, мне оправдываться не за что. Все переговоры по бойцам в основном ведут матчмейкеры».

«У меня личных встреч с Дэйной Уайтом не было. Но даже если он меня не знает, то стоит подождать. Не так много времени осталось, узнает», — добавил боец.

В активе Шлеменко 59 побед, 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Ближайший поединок он проведет на турнире AMC Fight Nights в мае.

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