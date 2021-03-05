Российский боец Шлеменко ответил президенту UFC

Ранее Уайт на пресс-конференции перед турниром UFC 259 заявил, что не знает о Шлеменко. Но если российский боец заинтересует лигу, в организации готовы рассмотреть его.

«Руководитель этой организации мало говорит о бойцах, которые находятся вне его организации, — сказал Шлеменко. — Он о них вообще не говорит, я ни разу не слышал, чтобы это было на пресс-конференциях. Не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, мне оправдываться не за что. Все переговоры по бойцам в основном ведут матчмейкеры».

«У меня личных встреч с Дэйной Уайтом не было. Но даже если он меня не знает, то стоит подождать. Не так много времени осталось, узнает», — добавил боец.

В активе Шлеменко 59 побед, 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Ближайший поединок он проведет на турнире AMC Fight Nights в мае.