Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Торпедо НН
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
73
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
45
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
6.03
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Детройт Ред Уингз
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
16
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
13:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Ян троллил и игнорил Стерлинга. А ещё прошёлся по его причёске. Видео

Пётр зажигал на пресс-конференции, а Адесанья отказался снять пуховик даже на дуэли взглядов.

Наверх
Источник: AP 2020

В ночь на 7 марта 2021 года в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится потрясающий по своему потенциалу турнир UFC 259. В октагон «APEX Arena» выйдут сразу четыре действующих чемпиона организации. В главном бою обладатель титула в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович будет защищать свой пояс от посягательств чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи. Лучшая девушка-боец UFC вне зависимости от весовых категорий Аманда Нуньес в полулёгкой весовой категории будет драться с Меган Андерсон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а максимальное внимание российских поклонников UFC в основном карде будет приковано к двум нашим парням. Пётр Ян проведёт первую защиту пояса в легчайшей весовой категории. Соперником Немилосердного станет американский боец Алджэмейн Стерлинг. Состоится и долгожданное возвращение в октагон Ислама Махачева. Наследник славы Хабиба Нурмагомедова вынужденно оказался в полуторагодовом простое. Противостоять Исламу будет 32-летний американец Дрю Добер.

Накануне состоялась пресс-конференция и дуэли взглядов среди трёх главных пар основного карда. Мы уже привыкли к тому, что Пётр за словом в карман не лезет, но здесь он ещё и постановку неплохую разыграл. Началось всё с перепалки во время общения с журналистами. Стерлинга как мощного специалиста по грэпплингу попросили оценить навыки борьбы у Яна.

«Я думаю, что у Петра очень хороший грэпплинг, просто не на моём уровне, учитывая ту конкуренцию, с которой я сталкиваюсь на ежедневной основе в своём тренировочном зале. Плюс, у меня есть опыт работы с тем, с кем он сталкивался (речь идёт о Магомеде Магомедове, который нанёс единственное поражение Яну в его профессиональной карьере. — Прим. “Чемпионата”). Думаю, что я элитный боец в этом аспекте, и, если я возьму его спину, как это удавалось его оппонентам в прошлом, у него будут проблемы. Ночь закончится быстро», — заверил американец.

Ответка от Петра полетела не сразу. Сначала он довольно сдержанно высказался об ударной технике соперника, указав на то, что с ним Стерлингу не сравниться и он будет нокаутирован. После чего признал: лишь после первой защиты пояса можно считать себя по-настоящему легитимным чемпионом. И тут, буквально на ровном месте, Стерлинг решил Петра подколоть. На вопрос о том, как ему тренировалось в American Top Team, Пётр ответил общими фразами о том, что впитывает в себя каждый новый опыт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат UFC.

— Надеюсь, тебя научили ловить мышей, — бросил ему с другой стороны сцены Алджэмейн, намекая.

— Я мышей ловлю всю жизнь, — мгновенно отреагировал Ян.

— Дело в том, что мыши людей не душат, а ты будешь задушен, — с ухмылкой продолжил Funk Master.

— Ты — одна из них, ты будешь пойман. У меня нет конфликта с этим парнем. Просто я хочу побить эту кучерявую голову, — с улыбкой заявил Пётр, а Стерлинг в ответ рассмеялся. — Говорят, он был в зале, когда я тренировался, но я его не замечаю. Посмотрите на него, он сидит, словно его и нет. Так же и в зале было, я даже не понял, он это был или нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат UFC.

На битвах взглядов всё было ещё интереснее. Свой перфоманс Пётр подготовил заранее. Он вышел на сцену, подошёл к сопернику и встал в стойку. Правда, к Стерлингу обращены были только кулаки, сам же россиянин смотрел в зал, словно не замечая присутствие оппонента. После этого резко повернулся и впился в Алджэмейна взглядом.

Тот попытался что-то сказать российскому бойцу, но Пётр осадил его двумя фразами: «Я сломаю тебя. Где угодно — в стойке или в партере». Но руки бойцы друг другу пожали.

В своём стиле выступил Исраэль Адесанья. Вот уж где по-настоящему рок-н-рольный парень. Наблюдая за ним, воле-неволей начинаешь поддерживать камерунца. На пресс-конференцию он пришёл в пуховике и не стал его снимать. Сидел со скучающим видом, но на вопросы отвечал обстоятельно.

Забавное случилось на стердаунах. Парни из UFC попытались снять с него пуховик, но Исраэль не позволил это сделать. Более того, он наотрез отказался вынести на сцену собственный чемпионский пояс (напомним, что разыгрывается не его, а Блаховича титул). Лишь после настоятельной просьбы президента лиги Исраэль нехотя положил его на плечо, заявив, что так не хотел этого делать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат UFC.

Выглядела картина слегка сюрреалистично: скучающий Адесанья в пуховике держит на плече чемпионский пояс UFC. Турнир обещает быть жарким. Не пропустите.

Роман Дёмин

Читайте также
 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Русский вратарь переписал историю клуба НХЛ
Матч между сборными Мальты и России пройдет без зрителей
Губерниев извинился перед отцом финского лыжника
Ее исключали из сборной. Теперь Кирпиченко — вице-чемпионка мира
«Уткин стал его отодвигать». 10 лет без комментатора Маслаченко
В Токио исключили вариант повторного переноса Олимпиады
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь