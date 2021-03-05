Ян троллил и игнорил Стерлинга. А ещё прошёлся по его причёске. Видео
Пётр зажигал на
Пётр зажигал на
В ночь на 7 марта 2021 года в
Ну, а максимальное внимание российских поклонников UFC в основном карде будет приковано к двум нашим парням. Пётр Ян проведёт первую защиту пояса в легчайшей весовой категории. Соперником Немилосердного станет американский боец Алджэмейн Стерлинг. Состоится и долгожданное возвращение в октагон Ислама Махачева. Наследник славы Хабиба Нурмагомедова вынужденно оказался в полуторагодовом простое. Противостоять Исламу будет 32-летний американец Дрю Добер.
«Я думаю, что у Петра очень хороший грэпплинг, просто не на моём уровне, учитывая ту конкуренцию, с которой я сталкиваюсь на ежедневной основе в своём тренировочном зале. Плюс, у меня есть опыт работы с тем, с кем он сталкивался (речь идёт о Магомеде Магомедове, который нанёс единственное поражение Яну в его профессиональной карьере. — Прим. “Чемпионата”). Думаю, что я элитный боец в этом аспекте, и, если я возьму его спину, как это удавалось его оппонентам в прошлом, у него будут проблемы. Ночь закончится быстро», — заверил американец.
Ответка от Петра полетела не сразу. Сначала он довольно сдержанно высказался об ударной технике соперника, указав на то, что с ним Стерлингу не сравниться и он будет нокаутирован. После чего признал: лишь после первой защиты пояса можно считать себя
Права на видео принадлежат UFC.
— Надеюсь, тебя научили ловить мышей, — бросил ему с другой стороны сцены Алджэмейн, намекая.
— Я мышей ловлю всю жизнь, — мгновенно отреагировал Ян.
— Дело в том, что мыши людей не душат, а ты будешь задушен, — с ухмылкой продолжил Funk Master.
— Ты — одна из них, ты будешь пойман. У меня нет конфликта с этим парнем. Просто я хочу побить эту кучерявую голову, — с улыбкой заявил Пётр, а Стерлинг в ответ рассмеялся. — Говорят, он был в зале, когда я тренировался, но я его не замечаю. Посмотрите на него, он сидит, словно его и нет. Так же и в зале было, я даже не понял, он это был или нет.
Права на видео принадлежат UFC.
На битвах взглядов всё было ещё интереснее. Свой перфоманс Пётр подготовил заранее. Он вышел на сцену, подошёл к сопернику и встал в стойку. Правда, к Стерлингу обращены были только кулаки, сам же россиянин смотрел в зал, словно не замечая присутствие оппонента. После этого резко повернулся и впился в Алджэмейна взглядом.
Тот попытался
В своём стиле выступил Исраэль Адесанья. Вот уж где
Забавное случилось на стердаунах. Парни из UFC попытались снять с него пуховик, но Исраэль не позволил это сделать. Более того, он наотрез отказался вынести на сцену собственный чемпионский пояс (напомним, что разыгрывается не его, а Блаховича титул). Лишь после настоятельной просьбы президента лиги Исраэль нехотя положил его на плечо, заявив, что так не хотел этого делать.
Права на видео принадлежат UFC.
Выглядела картина слегка сюрреалистично: скучающий Адесанья в пуховике держит на плече чемпионский пояс UFC. Турнир обещает быть жарким. Не пропустите.
Роман Дёмин