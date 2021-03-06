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10:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первая защита Яна и битва двух чемпионов: UFC готовит главное шоу года

Кард 259-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по праву называют одним из лучших ивентов в истории промоушена.

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Источник: AP 2020

Ранним утром 7 марта по московскому времени на арене APEX в Лас-Вегасе пройдут сразу три чемпионские схватки с участием четверых обладателей пояса. Российских болельщиков турнир также порадует выступлением троих соотечественников: чемпиона Петра Яна, «преемника Хабиба» Ислама Махачева и непобежденного Аскара Аскарова.

Об этих и других схватках воскресного шоу — в нашем анонсе.

Блахович — Адесанья

Бой за титул в полутяжелом весе

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Небитый Исраэль Адесанья продолжает работу над образом нового флагмана UFC. Пока Конор Макгрегор переживает небывалый спад, а Хабиб Нурмагомедов наслаждается заслуженной пенсией, именно на чемпиона среднего веса делает ставку президент промоушена Дэйна Уайт.

Впереди новозеландца ждут большие дела: после завоевания второго пояса звезда проведет защиту в среднем весе, а затем встретится в восьмиугольнике с Джоном Джонсом. Вражда длится почти два года, и Адесанья уверен, что декабрь станет отличной датой для раскрученного супербоя.

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И пока Исраэль готовится стать пятым двойным чемпионом в истории организации (эта высота покорялась лишь Макгрегору, Даниэлю Кормье, Аманде Нуньес и Генри Сехудо), Ян Блахович заряжает «польскую мощь» для сокрушения распиаренного соперника. Да, чемпион в преддверии первой защиты видится андердогом (коэффициенты 3,0 против 1,4), однако когда это смущало польского Принца? Во всех последних боях против Люка Рокхолда, Роналдо Соузы, Кори Андерсона и Доминика Рейеса никто не верил в Яна. И вот к чему это привело: три жестких нокаута и одна уверенная победа решением.

Чтобы не повторить ошибки предыдущих фаворитов, Адесанье стоит признать силу Блаховича и, работая вторым номером, постараться найти брешь в отличной обороне соперника. Исраэлю, как и Яну, для нокаута хватит одного точного удара — Роберт Уиттакер и Пауло Коста не дадут соврать.

Нуньес — Андерсон

Титульный поединок в полулегком весе.

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Аманда Нуньес уже давно все доказала. У бразильянки на плечах два чемпионских титула, в послужном списке красуются победы над всеми легендами ММА последних лет. Ронда Роузи и Холли Холм, Валентина Шевченко и Крис Сайборг, Миша Тейт и Жермейн де Рандами — никто из них не смог разгадать загадку мощной Львицы.

«Величайшая женщина в истории смешанных единоборств», — так отзывается об Аманде Дэйна Уайт.

Получится ли сотворить апсет у Меган Андерсон? Вряд ли. Несмотря на большой рост, представительница Австралии не может похвастаться стабильностью и опытом. У спортсменки крайне скромный показатель в UFC (3−2), плюс ни один ее профессиональный бой не продлился дольше трех раундов. Вот почему в пятираундовом противостоянии с «двойной чемпионкой» Меган стоит отпустить мысли о сенсации и, не подпуская фаворитку на ближнюю дистанцию, перебивать Нуньес за счет длины конечностей.

Последние два боя бразильянки дошли до решения, так что в битве за очки такая тактика может помочь претендентке посрамить прогнозистов (жуткие 8,6 против 1,1).

Ян — Стерлинг

Бой за титул в легчайшем дивизионе.

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Многие, включая соперников по легчайшему весу, упрекают Петра Яна и промоушен, что титул достался отечественному бойцу несправедливо. No Mercy не побил ни одного представителя Топ-5 дивизиона, а сам пояс примерил на талию после триумфа над стареющим Жозе Алдо.

Хотели серьезного оппонента для Яна? Вот он. Алджамейн Стерлинг является не просто претендентом № 1, но еще и стилистическим кошмаром для российского ударника. Американец ямайского происхождения не проигрывает уже семь поединков, а его уровень грэпплинга, помноженный на большой арсенал удушающих и болевых приемов, заставили Петра прилететь в США и провести тренировочный лагерь в прославленном зале American Top Team (там же тренируются Нуньес, Дастин Порье и «самый опасный гангстер» Хорхе Масвидаль).

В то же время борьба Стерлинга ничуть не давит на уверенность Яна. Петр называет Алджо «мышью», грозится побить «кучерявую голову» (букмекеры в этот сюжет верят осторожно — 1,7 против 2,2) и даже строит планы на вторую защиту.

С кем бы хотел встретиться после Стерлинга? С читером Ти Джеем Диллашоу. Многие полагают, что после отстранения он не заслуживает титульного поединка. Но я убежден, что для него это будет не награда, а наказание.
Петр Ян
российский боец UFC

Махачев — Добер

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«Все говорят о Порье, Макгрегоре, Чендлере, Гэтжи и Оливейре… К концу года это изменится. Не думаю, что кто-то может победить Махачева прямо сейчас. Ислам будет править. Я действительно верю, что впереди — его эра», — так в интервью ESPN отзывался о своем спарринг-партнере и друге Хабиб Нурмагомедов.

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Преемник Орла действительно хорош. Его хвалят тренеры и экс-одноклубник по залу АКА, бывший чемпион UFC в двух весовых Даниэль Кормье, его навыки аналогичны скиллам Хабиба. Да и серия у Махачева внушительная (6−0 в последних шести схватках). Но вот незадача: в клетке спортсмен не появлялся аж с сентября 2019-го. За эти полтора года многое переменилось в легком дивизионе, а сам Ислам перестал включаться в список основных претендентов на титул.

Исправить ситуацию поможет 2021 год. За ближайшие десять месяцев Махачев хочет провести три поединка, первый из которых состоится уже в воскресенье против крепкого ударника Дрю Добера.

Несмотря на отличную форму американца (с ним Ислам должен был драться пять лет назад, но бой сорвался), представитель России открывается большим фаворитом: 1,2 против 4,8. В лучших традициях Нурмагомедова Махачев должен перевести Добера на канвас и, давя оппонента на протяжении трех раундов, потребовать от организации более именитого соперника.

Сантос — Ракич

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Откроет основной кард захватывающая схватка в полутяжелом весе. Экс-претендент Тиаго Сантос подходит к встрече с австрийцем Александром Ракичем с двумя проигрышами от Джона Джонса и Гловера Тейшейры, что не позволяет букмекерам верить в бразильца (2,4 против 1,6).

Очевидно, что третье поражение подряд поставит крест на претендентских амбициях избранника российской представительницы ММА Яны Куницкой, тогда как виктория над высокорослым Ракичем поможет сохранить вторую позицию в рейтинге и увеличить шансы на реванш с Блаховичем. Отметим, что именно Сантос нанес последнее поражение действующему чемпиону: в начале 2019-го поляк был нокаутирован бразильцем в дебюте третьего раунда.

Круз — Кенни

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Карьера прославленного Доминатора постепенно близится к закату. Не выступавший четыре года Доминик Круз поборол череду травм и, вытащив счастливый билет, тут же получил титульный шанс на UFC 249. Но Генри Сехудо попросту не заметил сопротивления со стороны ветерана ММА, а эксперты поспешили списать в утиль экс-чемпиона, больше не готового делить клетку с топовыми соперниками.

Однако Доминик и не собирался заканчивать. Майский проигрыш Сехудо, по словам Круза, — не что иное, как ранняя остановка и отвратительная работа рефери. Отсутствие ржавчины и желание приблизиться к утраченному золоту Доминатор сможет продемонстрировать в бою с талантливым соотечественником Кейси Кенни (1,7 против 2,1 не в пользу легенды UFC).

Интересный факт: пару лет назад во время комментирования боя Кенни Круз раскритиковал борцовский уровень бойца. Вот только Кейси ничуть не обиделся. Наоборот, он сделал правильные выводы из замечаний мастеровитого атлета и теперь готов показать «учителю» новую версию «ученика».

Аскаров — Бенавидес

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Нашлось в списке боев UFC 259 место для схватки еще одного россиянина. В предварительном карде небитый Аскар Аскаров постарается добыть 13-ю победу, убрав с дороги к титулу легенду промоушена Джозефа Бенавидеса.

Однозначно это главное противостояние в карьере отечественного бойца. Джо хоть и сдал в последних схватках (четыре (!) проигранных «титульника» — это антирекорд промоушена), но все же не желает мириться с горькой долей. Поставив на место прогрессирующего россиянина, Бенавидес, как и Круз, начнет постепенно возвращать утраченные позиции в рейтинге… И рассчитывать на то, что пятый бой за пояс окажется для него удачным.

Былые неудачи американца и идеальный рекорд россиянина сказываются на прогнозах букмекеров: 1,7 на Аскарова и 2,1 на невезучего Джо.

Иван Орехов

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