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18:29 (мск), источник: Sports.Ru

Джиган и Александр Емельяненко договорились о поединке: Пошла жара в хату

Российский тяжеловес Александр Емельяненко и рэпер Джиган провели дуэль взглядов и договорились о поединке.

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Источник: РИА "Новости"

О его дате и месте станет известно позже.

«Пошла жара в хату», — написал Джиган.

«Буду бить лысую голову», — написал Емельяненко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Емельяненко в последний раз дрался в июле прошлого года, проиграв нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову.

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