Джиган и Александр Емельяненко договорились о поединке: Пошла жара в хату
Российский тяжеловес Александр Емельяненко и рэпер Джиган провели дуэль взглядов и договорились о поединке.
Российский тяжеловес Александр Емельяненко и рэпер Джиган провели дуэль взглядов и договорились о поединке.
О его дате и месте станет известно позже.
«Пошла жара в хату», — написал Джиган.
«Буду бить лысую голову», — написал Емельяненко.
Емельяненко в последний раз дрался в июле прошлого года, проиграв нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову.